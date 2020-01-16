Звезда «Друзей» 50-летний Перри закрутил роман с 28-летней женщиной – СМИ

50-летний мериканский актер Мэттью Перри закрутил роман с 28-летней кастинг-менеджером Молли Хервиц. Об этом сообщает Us Weekly.

Как рассказывает инсайдер, все избранники Хервиц имели отношение к киноиндустрии.

Он также подчеркнул, что девушка испытывает к актеру искренние чувства.

«Она встречается с ним не ради славы, но ей нравится то внимание, которое ей из-за этого романа оказывают таблоиды», – рассказал о новой пассии актера приближенный к ней человек.

У Перри был роман с актрисой Лиззи Каплан с 2006 по 2012 годы. В 1995-1996 годах – с Джулией Робертс.

Мэттью Перри родился 19 августа 1969 года в американском штате Массачусетс. В сериале «Друзья» он исполнил роль Чендлера Бинга. Одной из наиболее известных его ролей также является Николас «Оз» Озерански в фильме «Девять ярдов».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: 50-летний мериканский актер Мэттью Перри закрутил роман с 28-летней кастинг-менеджером Молли Хервиц. Об этом сообщает Us Weekly. Как рассказывает инсайдер, все избранники Хервиц имели отношение к киноиндустрии. Он также подчеркнул, что девушка испытывает к актеру искренние чувства. «Она встречается с ним не ради славы, но ей нравится то внимание, которое ей из-за этого романа оказывают […]