Звезда «Друзей» 50-летний Перри закрутил роман с 28-летней женщиной – СМИ

50-летний мериканский актер Мэттью Перри закрутил роман с 28-летней кастинг-менеджером Молли Хервиц. Об этом сообщает Us Weekly.
Как рассказывает инсайдер, все избранники Хервиц имели отношение к киноиндустрии.
Он также подчеркнул, что девушка испытывает к актеру искренние чувства.
«Она встречается с ним не ради славы, но ей нравится то внимание, которое ей из-за этого романа оказывают таблоиды», – рассказал о новой пассии актера приближенный к ней человек.
У Перри был роман с актрисой Лиззи Каплан с 2006 по 2012 годы. В 1995-1996 годах – с Джулией Робертс.
Мэттью Перри родился 19 августа 1969 года в американском штате Массачусетс. В сериале «Друзья» он исполнил роль Чендлера Бинга. Одной из наиболее известных его ролей также является Николас «Оз» Озерански в фильме «Девять ярдов».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: 50-летний мериканский актер Мэттью Перри закрутил роман с 28-летней кастинг-менеджером Молли Хервиц. Об этом сообщает Us Weekly. Как рассказывает инсайдер, все избранники Хервиц имели отношение к киноиндустрии. Он также подчеркнул, что девушка испытывает к актеру искренние чувства. «Она встречается с ним не ради славы, но ей нравится то внимание, которое ей из-за этого романа оказывают […]
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