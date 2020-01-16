Ребенок умер при домашних родах в Петербурге

Прокуратура Невского района Петербурга инициировала проверку по факту смерти ребенка во время домашних родов.

Инцидент произошел в квартире одного из домов на проспекте Пятилеток, говорится в сообщении на сайте ведомства.

«В ходе проверки прокуратура установит обстоятельства и причины происшедшего, даст оценку действиям работников медицинских учреждений», – отмечает прокуратура.

По результатам проверки будет решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования, добавили в надзорном органе.

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