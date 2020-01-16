Медики назвали 5 способов сохранения глаз здоровыми до старости

Глаза являются самым главным органом чувств, поэтому их нельзя перегружать. Медики назвали 5 способов сохранения зрения до старости.

Специалисты советуют избегать факторов риска, в том числе диабета, курения и гипертонии. Это вредит кровеносным сосудам, проходящим через глаза и снабжающим сетчатку. Также следует проводить больше времени на свежем воздухе, чтобы взгляд отходил вдаль и тренировал глазные мышцы. По словам офтальмолога Фрэнка Шеффеля, больше дневного света способствует предотвращению близорукости. Как отметили медики, нельзя смотреть на большие экраны слишком долго, так как это напрягает мышцы и высушивает роговицу. Также нужно пользоваться солнцезащитными очками при ярком свете.

Кроме этого, на здоровье зрения влияет специальная диета. Стоит обратить внимание на морковь и тыкву, богатые витамином А. В зеленых листовых овощах есть фитохимический лютеин, который оказывает антиоксидантное действие на сетчатку, что укрепляет макулу.

В повседневной жизни особую важность представляет релаксация для органа зрения. Существует множество тренировочных программ, в частности «пальмирование». Во время этого процесса следует закрыть глаза и положить на них ладони, находясь в таком положении 2 минуты. Отдых в темноте является мини-сном для глаз.

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