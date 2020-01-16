Анонсирована первая встреча Мишустина с членами кабмина

16.01.2020, 16:26, Новости дня

Новый премьер РФ Михаил Мишустин уже в четверг вечером может приехать в здание правительства и встретиться с членами кабинета министров.

Об этом информирует РИА «Новости».

В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении новым премьером страны Михаила Мишустина. Перед этим его кандидатуру одобрила Госдума.

Новый председатель правительства пообещал представить новый состав кабинета министров в скором времени.

В среду Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева. Газета ВЗГЛЯД объясняла решение президента по Мишустину.



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Последнее: Новый премьер РФ Михаил Мишустин уже в четверг вечером может приехать в здание правительства и встретиться с членами кабинета министров. Об этом информирует РИА «Новости». В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении новым премьером страны Михаила Мишустина. Перед этим его кандидатуру одобрила Госдума. Новый председатель правительства пообещал представить новый состав кабинета министров […]

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