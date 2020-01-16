Медведев высказался о перспективах нового правительства

Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев поблагодарил министров за работу, отметив, что им удалось сделать многое.
Экс-глава правительства отметил, что члены кабинета министров работали как одна команда, «команда единомышленников, на которых я опирался и которым доверяю», передает РИА «Новости».
Он выразил уверенность, что новое правительство справится с масштабными задачами, которые поставлены перед ним.
В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении новым премьером страны Михаила Мишустина. Перед этим его кандидатуру одобрила Госдума.
Новый председатель правительства пообещал представить новый состав кабинета министров в скором времени.
В среду Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева. Газета ВЗГЛЯД объясняла решение президента по Мишустину.
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Последнее: Новый премьер РФ Михаил Мишустин уже в четверг вечером может приехать в здание правительства и встретиться с членами кабинета министров. Об этом информирует РИА «Новости». В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении новым премьером страны Михаила Мишустина. Перед этим его кандидатуру одобрила Госдума. Новый председатель правительства пообещал представить новый состав кабинета министров […]
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