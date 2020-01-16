Представитель Ксении Пунтус Лилии Чепегина назвала «отсебятиной» информацию о показаниях модели

Представитель Ксении Пунтус назвала информацию об ее показаниях «отсебятиной». По словам Лилии Чепегиной, модель не располагает мобильным телефоном в больнице.
Менеджер опровергла сведения о разговоре девушки со следователями. Ранее Telegram-канал Baza писал, что Ксению Пунтус перевели в травматологическое отделение, благодаря чему она смогла дать показания по поводу произошедшего. Якобы 20-летняя манекенщица пояснила о невиновности Антона Бакова в случившемся. Причиной инцидента представительница модельного бизнеса назвала случайные обстоятельства, мол она не удержалась на подоконнике в ходе работы за ноутбуком.
Лилия Чепегина отметила, что ее подопечная не может давать показания, а вышеизложенная информация является чьей-то выдумкой. Как сказала агент Пунтус, сейчас у модели нет средств связи. «Это, возможно, отсебятина», — высказалась сотрудница Avantmodels.
На данный момент, по информации СМИ, состояние манекенщицы улучшилось. Она улыбается и в общем выглядит неплохо.
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Последнее: Представитель Ксении Пунтус назвала информацию об ее показаниях «отсебятиной». По словам Лилии Чепегиной, модель не располагает мобильным телефоном в больнице. Менеджер опровергла сведения о разговоре девушки со следователями. Ранее Telegram-канал Baza писал, что Ксению Пунтус перевели в травматологическое отделение, благодаря чему она смогла дать показания по поводу произошедшего. Якобы 20-летняя манекенщица пояснила о невиновности Антона […]
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