В Омске внезапно умер в казарме молодой курсант бронетанкового института

В Омском бронетанковом инженерном институте внезапно скончался 19-летний курсант. Бездыханное тело молодого человека без видимых следов насилия обнаружили утром 15 января в казарме.

Предварительной причиной смерти курсанта второго курса называют сердечную недостаточность или оторвавшийся тромб. Однако более точные данные правоохранители смогут получить после вскрытия тела и гистологической экспертизы. На сегодняшний день выяснением обстоятельств трагедии занимаются сотрудники Военно-следственного отдела СК РФ.

Как передают СМИ Омска, ссылаясь на непроверенные источники, учащихся бронетанкового института регулярно подвергали излишним физическим нагрузкам. По словам знакомых курсанта, он был добрым и положительным человеком, избегавшим конфликтов.

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