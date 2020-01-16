В Омске внезапно умер в казарме молодой курсант бронетанкового института

16.01.2020, 16:21, Разное

В Омском бронетанковом инженерном институте внезапно скончался 19-летний курсант. Бездыханное тело молодого человека без видимых следов насилия обнаружили утром 15 января в казарме.
Предварительной причиной смерти курсанта второго курса называют сердечную недостаточность или оторвавшийся тромб. Однако более точные данные правоохранители смогут получить после вскрытия тела и гистологической экспертизы. На сегодняшний день выяснением обстоятельств трагедии занимаются сотрудники Военно-следственного отдела СК РФ.

Как передают СМИ Омска, ссылаясь на непроверенные источники, учащихся бронетанкового института регулярно подвергали излишним физическим нагрузкам. По словам знакомых курсанта, он был добрым и положительным человеком, избегавшим конфликтов.



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