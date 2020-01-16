В «Домодедово» на недостроенную полосу экстренно приземлился самолет «ИрАэро»

Самолет перевозчика «ИрАэро» совершил срочную посадку в аэропорту «Демодедово» на недостроенную полосу. Об этом рассказал один из Telegram-каналов.
В столичной авиагавани на недостроенную площадку приземлилась машина Superjet. Никто из пассажиров не пострадал, самолет тоже не получил повреждений. Люди остаются пока внутри борта. Каким образом к нему подведут коммуникации, остается не известным пока, учитывая состояние полосы. Росавиация проводит расследование этого случая, все обстоятельства ныне выясняются.
Ранее сообщалось, что в «Домодедово» путешественникам станет более удобно делать покупки. В пределах аэропорта заработал магазин Duty Free, находящийся в районе прилета. Там можно приобрести как обычные товары, так и импортный алкоголь.
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