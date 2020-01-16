В Германии заявили о попытке Европарламента наказать Россию за 20-й век

«Надеюсь, дискуссия, которую хотят раздуть Польша и страны Балтии, будет прекращена разумными силами. Мировые лидеры приедут 9 мая в Москву и покажут, на каких позициях они стоят», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он отреагировал на слова немецкого европарламентария Манфреда Вебера, обвинившего СССР в начале Второй мировой войны.

«Депутат Вебер известен как критик России. Но в данном случае он выступает не как представитель Германии, а как депутат Европарламента и сторонник точки зрения определенных кругов внутри Европейского союза, – сказал Александр Рар. – Вебер баллотировался на пост главы Европейской комиссии, но его не утвердили, против его кандидатуры выступила Франция. Однако он продолжает свою антироссийскую риторику. Во многих вопросах он близок к позиции Польши и самых яростных критиков России».

«Сам факт того, что в Европарламенте осуждают российскую точку зрения относительно участия Польши в начале Второй мировой войны, вполне логичен. 19 сентября 2019 года Европарламент издал резолюцию «О важности европейской памяти для будущего Европы», в которой возложил вину за развязывание Второй мировой войны и на фашистскую Германию, и на СССР. Это позиция Польши, Румынии, стран Балтии и ряда других. Они хотят для себя, как они считают, исторической справедливости, потому что 45 лет находились под влиянием Советского Союза и сейчас пытаются наказать Россию за XX век», – отметил Рар.

Насколько это у них получится – неизвестно, потому что в самой РФ произошло переосмысление советского прошлого. Выросло целое поколение, которое не оглядывается на Советский Союз. Кроме того, есть еще Белоруссия, Молдавия и другие страны, которые приобрели территории благодаря политике СССР, они тоже на резолюцию Европарламента смотрят весьма негативно, констатировал Рар.

В целом сама дискуссия на эту тему достаточно взрывоопасная, потому что она разрывает Европу в такой чувствительной сфере, как общая история, отметил собеседник. Он подчеркнул, что когда история видится с единых позиций, это помогает решать сегодняшние насущные проблемы. А когда постоянно припоминаются старые обиды, вытаскиваются скелеты из шкафов – это влияет на современную политику резко отрицательно.

«Поэтому я надеюсь, что дискуссия, которую хотят раздуть Польша и страны Балтии, будет остановлена разумными силами в Европе. Она не должна влиять на предстоящий праздник 75-летия Победы. Я надеюсь, мировые лидеры приедут 9 мая в Москву и покажут, на каких позициях они в действительности стоят», – заключил Рар.

Ранее депутаты Европарламента осудили недавние заявления Владимира Путина о роли Польши на начальном этапе Второй мировой войны. В ходе дебатов, которые состоялись в Страсбурге в среду, парламентарии обвинили Путина в «попытках переписать историю». Они призвали Европу противостоять «российской пропаганде» и не позволить внести разлад в отношения европейских стран, пишет DW.

Поводом для дебатов послужили высказывания российского президента о Второй мировой войне и роли в ней Польши. Путин напомнил, что незадолго до начала войны Польша была заодно с гитлеровской Германией и в 1938 году участвовала в разделе Чехословакии. Это заявление он сделал в ответ на просьбу прокомментировать принятую в сентябре 2019 года резолюцию Европарламента, осуждающую тоталитарные режимы.

По словам российского президента, Советский Союз был последним государством Европы, подписавшим с нацистской Германией пакт о ненападении. А советские войска вошли в Польшу «после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории» их страны.

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Последнее: «Надеюсь, дискуссия, которую хотят раздуть Польша и страны Балтии, будет прекращена разумными силами. Мировые лидеры приедут 9 мая в Москву и покажут, на каких позициях они стоят», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он отреагировал на слова немецкого европарламентария Манфреда Вебера, обвинившего СССР в начале Второй мировой войны. «Депутат Вебер известен как критик […]