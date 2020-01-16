Эксперт: Россияне потратили миллиард долларов за год на мобильные игры из-за скуки

Тратя множество денег на различные преференции внутри мобильных игр, россияне тем самым просты пытаются сэкономить свое время, сообщил газете ВЗГЛЯД бывший руководитель проекта Игры Mail.ru Александр Кузьменко.

Аналитики подсчитали, что за 2019 год расходы россиян на мобильные предложения в общей сложности превысили 1 миллиард долларов, что на 40% больше, чем в 2018 году. Как выяснилось, более 70% общих трат составляют расходы на мобильные игры.

«Дело в том, что у нас сейчас мобильные устройства, интернет и приложения находятся на той же стадии, на какой находилась «всеобщая компьютеризация» в РФ 20 лет назад. Несмотря на то, что смартфоны уже давно на рынке, многие люди только сейчас открывают для себя мобильные приложения и интернет, поэтому и число пользователей растет», – говорит Кузьменко.

Эксперт объясняет, что популярность мобильных приложений обусловлена их удобством: люди используют их по пути на работу, в учебе, для общения, а также для того, чтобы расслабиться.

«Траты объясняются очень просто. На примере мобильных игр могу сказать, что люди вкладываются не в саму игру, а в экономию собственного времени. Практически все игры, сделанные по модели «free to play» – играй, не платя за игру – требуют множества однотипных и скучных действий, чтобы, например, развить своего персонажа, достичь каких-то целей или увеличить скорость прогресса», – объясняет Кузьменко.

Чтобы избежать рутинных и долгих действий, игра предлагает заплатить небольшую сумму, поясняет эксперт. В этот момент человек стоит перед выбором: гриндить (выполнять монотонные действия) или заплатить, что в итоге многие и выбирают.

«Это тоже самое, что и потратить деньги на любое другое увлечение: сходить в кино или пообедать в ресторане. При этом люди тратят абсолютно разное количество денег, и это зависит от вовлеченности в игру. По большей части это «косметические» (мелкие) траты, в среднем примерно 100 рублей в неделю, но бывают случаи, когда люди тратят на видеоигры целое состояние», – рассказывает Кузьменко.

В декабре прошлого года аналитики рассказали, какие мобильные приложения оказались самыми скачиваемыми в течение десятилетия.





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