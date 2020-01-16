Английская Премьер-лига – лидер по выручке в 2018 году, УПЛ – на 21-м месте

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал финансовый отчет за 2018 год. Среди прочего, в документе показана информация о выручке европейских футбольных чемпионатов.
Лидером по выручке стала Английская Премьер-лига (€5,4 млрд). На втором месте разместилась немецкая Бундеслига (€3,2 млрд), третья – испанская Ла Лига (€3,1 млрд).
Украинская Премьер-лига занимает 21-е место. Общая выручка украинских клубов составила €111 млн.
Наибольшая часть доходов УПЛ (69%) поступила от УЕФА. 22% – спонсорские соглашения, 3% – продажа телевизионных прав, 2% – доходы от продажи билетов и 4% – другие доходы.
Заработок клубов от трансферов не включался в статистику о выручке. Так, клубы УПЛ в 2018 году заработали на продаже футболистов около €74 млн.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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