Редкие кадры: Кристина Агилера отметила день рождения сына с бывшим мужем и прогулялась с нынешним

В минувшее воскресенье, 12 января, сыну Кристины Агилеры и Джордана Брэтмана исполнилось 12 лет. С небольшим опозданием певица и ее бывший муж устроили домашнюю вечеринку с тортом и свечками. Трогательным семейным портретом Кристина поделилась в Instagram.

Мы стараемся выполнять семейные обязанности совместно. И это прекрасно,

— написала она под снимком, который вызвал сотни одобрительных комментариев. Поклонники певицы выразили восхищение их способностью вместе воспитывать сына и поддерживать теплые дружеские отношения. Напомним, Кристина и Джордан были женаты с 2005 по 2011 год. В браке у них родился только сын, которого они назвали Макс Лайрон Брэтман.

Кристина Агилера с бывшим мужем Джорданом и сыном Максом

Днем позже 39-летняя артистка впервые за долгое время попала в объективы папарацци со своим женихом (но по факту — гражданским мужем) Мэттью Ратлером. Влюбленные приехали на внедорожнике к школе, чтобы забрать с занятий 6-летнюю Саммер. Так как Кристина не выставляет семейную жизнь напоказ, поймать их на улице, да еще и с дочкой Саммер оказалось настоящей удачей. Даже на официальных мероприятиях они редко выходят вместе — последний раз это произошло на мировой премьере фильма «Семейка Адамс» в октябре прошлого года.

Кристина Агилера с женихом Мэттью и дочерью СаммерКликните на фото для просмотра галереи

Кристина Агилера и ассистент по кастингу мюзикла «Бурлеск» Мэттью Ратлер начали встречаться еще в 2010 году, а 14 февраля 2014-го объявили о помолвке. 16 августа того же года у них родилась дочь — Саммер Рэйн Ратлер. В ноябре 2017-го папарацци запечатлели Агилеру, выходящую вместе с подругой из свадебного салона Toho. Вывод для СМИ напрашивался сам собой: Кристина и Мэттью Ратлер решили связать себя узами брака после семи лет отношений. Однако новостей о том, что влюбленные расписались, за последние два года так и не поступало.

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Последнее: В минувшее воскресенье, 12 января, сыну Кристины Агилеры и Джордана Брэтмана исполнилось 12 лет. С небольшим опозданием певица и ее бывший муж устроили домашнюю вечеринку с тортом и свечками. Трогательным семейным портретом Кристина поделилась в Instagram. Мы стараемся выполнять семейные обязанности совместно. И это прекрасно, — написала она под снимком, который вызвал сотни одобрительных комментариев. […]