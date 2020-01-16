Однопартиец Меркель призвал отменить санкции против России

Германии необходимо наладить более тесное сотрудничество с Россией санкции против нее являются «неработающим инструментом», сообщил премьер-министр Саксонии и однопартиец канцлера Ангелы Меркель Михаэль Кречмер в интервью Hannoversche Allgemeine.
«Нам нужно тесно сотрудничать с Россией. У меня сложилось впечатление, что сейчас мы ведем диалог активнее, чем в прошлом году. И я этому рад», – сказал Кречмер в интервью, передает RT.
Чиновник также назвал «хорошим шагом» участие президента РФ Владимира Путина в международной конференции в Берлине по урегулированию конфликта в Ливии, намеченной на воскресенье.
«Впрочем, еще лучше было бы, если бы отменили санкции против России», – добавил он.
По его словам, если «инструмент не работает», то придется признать, что это было неверное решение. «В этом случае от него тогда необходимо отказаться и действовать в дальнейшем иначе», – отметил Кречмер.
Он добавил, что санкции Запада против Москвы не помогли мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
«Они к тому же наносят ущерб восточногерманским предприятиям и только усиливают отчуждение РФ от Германии и Европы. В этом нет ничего хорошего», – заключил премьер Саксонии.
В сентябре 2019 года Кречмер заявил, что подавляющее большинство немцев желает хороших отношений с Россией.
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Последнее: Германии необходимо наладить более тесное сотрудничество с Россией санкции против нее являются «неработающим инструментом», сообщил премьер-министр Саксонии и однопартиец канцлера Ангелы Меркель Михаэль Кречмер в интервью Hannoversche Allgemeine. «Нам нужно тесно сотрудничать с Россией. У меня сложилось впечатление, что сейчас мы ведем диалог активнее, чем в прошлом году. И я этому рад», – сказал Кречмер […]
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