Рубль укрепился на фоне назначения Мишустина

В ходе торгов на Московской бирже курс рубля и биржевые индексы ускорили рост на фоне назначения Михаила Мишустина на пост премьера страны.
Так, курс доллара замедлил рост до 61,55 рубля (+0,21%), курс евро – до 68,73 руб. (+0,3%), передает ТАСС.
Одновременно индекс РТС вырос на 0,75% — до 1614,33 пункта. Индекс Мосбиржи увеличился до 3154,75 пункта. Это выше уровня закрытия предыдущей сессии на 0,71%.
В четверг президент Владимир Путин подписал указ, назначив новым премьером Михаила Мишустина. До этого его кандидатуру одобрила Госдума.
Мишустин пообещал в скором времени представить новый состав правительства.
В среду Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева. Газета ВЗГЛЯД анализировала решение Путина по выбору нового кандидата на пост премьера.
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Последнее: Германии необходимо наладить более тесное сотрудничество с Россией санкции против нее являются «неработающим инструментом», сообщил премьер-министр Саксонии и однопартиец канцлера Ангелы Меркель Михаэль Кречмер в интервью Hannoversche Allgemeine. «Нам нужно тесно сотрудничать с Россией. У меня сложилось впечатление, что сейчас мы ведем диалог активнее, чем в прошлом году. И я этому рад», – сказал Кречмер […]
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