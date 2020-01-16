Рубль укрепился на фоне назначения Мишустина

В ходе торгов на Московской бирже курс рубля и биржевые индексы ускорили рост на фоне назначения Михаила Мишустина на пост премьера страны.

Так, курс доллара замедлил рост до 61,55 рубля (+0,21%), курс евро – до 68,73 руб. (+0,3%), передает ТАСС.

Одновременно индекс РТС вырос на 0,75% — до 1614,33 пункта. Индекс Мосбиржи увеличился до 3154,75 пункта. Это выше уровня закрытия предыдущей сессии на 0,71%.

В четверг президент Владимир Путин подписал указ, назначив новым премьером Михаила Мишустина. До этого его кандидатуру одобрила Госдума.

Мишустин пообещал в скором времени представить новый состав правительства.

В среду Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева. Газета ВЗГЛЯД анализировала решение Путина по выбору нового кандидата на пост премьера.





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