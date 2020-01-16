Ризатдинова прыгнула с парашютом

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова разместила в Instagram снимки прыжка с парашютом.
В полете гимнастку сопровождал инструктор.
«Нет ошибок – есть опыт!» – написала она.
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Нет ошибок — есть опыт *
Анна Ризатдинова родилась 16 июля 1993 года в Симферополе. Она бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013).
В шестом сезоне шоу «Танцы со звездами» на «1+1» Ризатдинова и танцовщик Александр Прохоров заняли второе место.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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