Кандидат в премьер-министры РФ Мишустин является автором музыки к песням Лепса

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин является автором музыки нескольких песен российского музыканта Григория Лепса. Об этом написало сегодня издание «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

Издание отмечает, что в реестре Российского авторского общества указано, что Михаил Владимирович Мишустин является автором музыки песен Лепса «Зола» и «Настоящая женщина».

Собеседники «Ведомостей» подтвердили, что автор музыки – именно глава Федеральной налоговой службы Мишустин. Они отметили, что Мишустин также любит сочинять частушки и сатирические куплеты.

Автор стихов к указанным песням Лепса поэт Александр Вулых в комментарии РБК подтвердил, что музыку к песне написал кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин.

Вулых сказал, что для Мишустина сочинение музыки – хобби, которое он не афиширует.

15 января премьер РФ Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Это связано с предложениями президента Владимира Путина изменить конституцию страны. Министры продолжат работу до назначения нового состава правительства.

Путин внес в Государственную думу кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Мишустина на должность премьер-министра.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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