Венедиктова заявила, что число следователей ГБР по делам Майдана возрастет

Число следователей Государственного бюро расследований Украины по делам Майдана возрастет, заявила на встрече с инициативной группой семей героев Небесной сотни временно исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова, сообщило 15 января УНИАН.

По словам Венедиктовой, в ближайшее время будет утверждена новая структура ГБР, в которой предусмотрено создание управления по делам Майдана, что позволит увеличить количество следователей.

Врио главы ГБР отметила, что в настоящее время завершено формирование отдельного следственного подразделения по делам Майдана, в него вошли 37 специалистов.

«Понимая чрезвычайную ответственность перед обществом и потерпевшими, которые ожидают от нас результатов и установления истины, за последние две недели в ГБР были переведены 32 следователя и прокуроры из Генеральной прокуратуры и региональных и местных прокуратур, которые ранее занимались этими расследованиями. Также вскоре будет утверждена новая организационная структура Государственного бюро расследований, в которой мы предусмотрели создание целого управления по делам Майдана, и таким образом мы сможем привлечь еще больше специалистов», – сказала она.

Венедиктова также сообщила, что в ГБР откроют колл-центр и выделят специальную линию по делам Майдана.

«Обратной связью с семьями Героев Небесной сотни и их защитниками будет заниматься отдельный сотрудник ГБР, чтобы вы могли оперативно сообщать нам обо всех проблемах, возникающих в ходе проведения расследований. Я лично буду регулярно проверять все ваши сообщения и держать на контроле реакцию ГБР на них», – добавила врио Госбюро расследований.

Закон о Госбюро расследований был принят Верховной Радой 2 ноября 2015 года и является частью так называемого пакета безвизовых законов. Президент подписал его в январе 2016 года, а 1 марта документ вступил в силу. 24 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривал перезагрузку работы бюро и отставку его тогдашнего директора Романа Трубы.

27 декабря Зеленский уволил Трубу с поста главы Государственного бюро расследований и назначил временно исполняющим обязанности директора ГБР Венедиктову.

В январе 2020 года Венедиктова говорила, что в ГБР поступило 34 постановления об определении подследственности по делам Майдана. Часть из них касается правоохранителей, прокуроров и судей, «которые принимали незаконные решения в отношении участников процесса, что привело к незаконному задержанию, незаконному привлечению к уголовной ответственности и взятию под стражу».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Суд Анкары 15 января снял запрет на Википедию, после того как Конституционный суд признал блокировку нарушением свободы выражения мнений. Об этом сообщило агентство Anadolu. Решение было принято на основе решений Европейского суда по правам человека, ООН и Европейского совета о свободе интернета и выражении мнений. Википедия была заблокирована 29 апреля 2017 года. Фонд Викимедиа в […]