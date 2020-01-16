Опубликовано новое видео избиения заключенных в ярославской колонии

Юристы фонда «Общественный вердикт» опубликовали видеозапись с избиением в ИК-1 Ярославля заключенного Хасдина Муртазалиева. Рассмотрение дела назначено на 17 января в Заволжском районном суде Ярославля, сообщила адвокат потерпевшего, юрист фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова.

Запись размещена в Telegram-канале «Ярославское дело». В комментарии к видео говорится, что в конце декабря 2016 года группа осужденных была доставлена в Ярославскую колонию №1, где «их выборочно избивали сотрудники колонии, если осужденные недостаточно быстро пробегали мимо автозака».

Как заявляют юристы, младшие инспекторы группы надзора Владислав Писаревский и Роман Оныпа избивали заключенных ногами, кулаками и дубинкой «по указанию и при активном участии» инспектора отдела безопасности колонии Максима Яблокова.

Ранее сообщалось, что Муртазалиев и еще двое бывших заключенных, имена которых не называются, признаны потерпевшими по делу об избиении в ИК-1 в 2016 году. Уголовное дело по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») возбудили в 2018 году после обнаружения видеозаписи.

«Именно Муртазалиева наиболее жестоко избивает Яблоков с коллегами на видео, которое мы публикуем впервые. Яблоков бил Муртазалиева по телу дубинкой, ногами и руками. Писаревский удерживал осужденного и бил по голове и телу, Оныпа ударил коленом в живот», – говорится в подписи к видео.

Отмечается, что после задержания Яблоков признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием, дав показания против Писаревского и Оныпы.

«По данному видео в 2018 году было возбуждено уголовное дело, видео опубликовано впервые. Обвиняемых трое — бывшие сотрудники колонии Максим Яблоков, Владислав Писаревский и Роман Оныпа. Потерпевших трое. Заседание состоится завтра», – рассказала адвокат Бирюкова ТАСС.

В 2018 году после публикации в Сети видео с избиением осужденного Макарова следователи возбудили уголовное дело. Позднее появилось новое видео пыток, после чего все дела об избиениях в колонии в Ярославле объединили в одно производство.

15 января суд приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима бывшего замначальника оперативного отдела колонии №1 Ярославля Сергея Ефремова по делу об избиении осужденного Евгения Макарова.

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