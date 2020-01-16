Подтверждены возможные контакты Путина и Макрона в Израиле

Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон могут встретиться в ходе их визита в Израиль на мероприятия по 75-летию освобождения Освенцима и Дню памяти жертв Холокоста, сообщили в Елисейском дворце.

«Оба лидера будут в одном и том же месте, они окажутся на одной и той же церемонии. <…> Очевидно, можно понимать, что будут контакты, однако с нашей стороны никакой официальной двусторонней встречи не запланировано между двумя главами государств», – сказал представитель Елисейского дворца, передает ТАСС.

Он добавил, что пока невозможно назвать конкретные темы для обсуждений между лидерами стран.

Последний телефонный разговор между президентами РФ и Франции произошел 12 января, главы государств обсуждали ситуацию в Ливии.

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