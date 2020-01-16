Toyota представила водородный седан Toyota Mirai второго поколения

Один из крупнейших японских автопроизводителей Toyota представил новый водородный седан Toyota Mirai второго поколения. Усовершенствованная модель должна появиться на европейском рынке до конца 2020 года.

Отличительной особенностью седана Toyota Mirai второй генерации являются увеличенные резервуары для водородного топлива. Элементы большего объема позволили увеличить запас хода, теперь он составляет 650 км. Кроме того, автомобиль стал более габаритным (колесная база увеличилась на 140 мм, а ширина — на 70 мм), а также получил глобальную платформу TNGA с пятиместным салоном.

Из «косметических» обновлений эксперты отметили новую цифровую приборную панель и сенсорный мультимедийный дисплей диагональю 12,3 дюйма. Появление водородного автомобиля Toyota Mirai следующего поколения в Европе стоит ожидать до конца нынешнего года.

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