Никасу Сафронову заказали икону и ликом Юлии Началовой

Никас Сафронов пояснил о необычном заказе, поступившем ему от одного олигарха. Большой поклонник творчества Юлии Началовой попросил художника создать для него икону с ликом скончавшейся минувшей весной певицы.

По задумке заказчика, артистка должна быть изображена стоящей рядом со Святой Марией и Святой Анной. Олигарх пообещал Сафронову заплатить за работу внушительную сумму. Художник признался в интервью «Дням.ру», что слышал, будто многие поклонники считают Началову, запомнившуюся всем светлым и добрым человеком, святой и предлагают ее канонизировать, но всегда считал это слухами, раздутыми журналистами.

Олигарх с необычным заказом обратился к Сафронову, так как тот обучался иконописи в Загорске. Художник создает иконы, освящает их и дарит священникам или близким друзьям, некоторые из них можно увидеть в монастырях, церквях. Знаменитость гордится, что его работы являются частью духовной истории России. Для частной часовни Сафронов создал икону, де изобразил свою мать в образе Святой Анны. Художник не считает это нарушением каких-то постулатов, ведь никто не знает, как выглядела канонизированная личность, и он позволил себе использовать прообраз родительницы, носившей как раз такое же имя.



Что касается иконы с ликом Началовой, то Сафронов уже сделал некоторые наброски. Однако перед тем, как приступить к основной работе, живописец планирует попросить благословение у своего духовника и узнать мнение на этот счет поклонников звезды.

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