Мнение: Во, китайцы дают!

Решил разобрать Li-Ion аккумулятор 18650 с ёмкостью 2800 мА/час; хотел показать сослуживцам внутреннее устройство.
Снял оболочку и обнаружил вот это:
Внутри оказался другой аккумулятор, ну чем не шпионский контейнер.
Аккумулятор CGR17500, ёмкостью 830 мА/час, в три с половиной раза меньшей и фирменный деревянный цилиндр-вкладыш.
Технические характеристики внутреннего аккумулятора:
Ох, и дурят нашего брата!
Источник: Достало
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