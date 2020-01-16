Мнение: Во, китайцы дают!





Решил разобрать Li-Ion аккумулятор 18650 с ёмкостью 2800 мА/час; хотел показать сослуживцам внутреннее устройство.

Снял оболочку и обнаружил вот это:

Внутри оказался другой аккумулятор, ну чем не шпионский контейнер.

Аккумулятор CGR17500, ёмкостью 830 мА/час, в три с половиной раза меньшей и фирменный деревянный цилиндр-вкладыш.

Технические характеристики внутреннего аккумулятора:

Ох, и дурят нашего брата!

Источник: Достало

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