Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером

Президент Владимир Путин подписал указ, которым назначил новым премьер-министром РФ Михаила Мишустина.

«В соответствии с пунктом «а» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мишустина Михаила Владимировича Председателем Правительства Российской Федерации. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», – говорится в сообщении на сайте Кремля.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе Вадим Манукян прокомментировал ситуацию с Ксенией Пунтус. По мнению эксперта, девушка была пьяна в момент происшествия. «Конечно печально, что Пунтус получила столь серьезные травмы, но все могло завершиться для нее еще куда более трагично. Это лишний раз доказывает, что неумеренность в алкоголе порой […]