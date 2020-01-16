Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером

Президент Владимир Путин подписал указ, которым назначил новым премьер-министром РФ Михаила Мишустина.
«В соответствии с пунктом «а» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мишустина Михаила Владимировича Председателем Правительства Российской Федерации. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
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