Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером

16.01.2020, 15:58, Новости дня

Президент Владимир Путин подписал указ, которым назначил новым премьер-министром РФ Михаила Мишустина.

«В соответствии с пунктом «а» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мишустина Михаила Владимировича Председателем Правительства Российской Федерации. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», – говорится в сообщении на сайте Кремля.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе Вадим Манукян прокомментировал ситуацию с Ксенией Пунтус. По мнению эксперта, девушка была пьяна в момент происшествия. «Конечно печально, что Пунтус получила столь серьезные травмы, но все могло завершиться для нее еще куда более трагично. Это лишний раз доказывает, что неумеренность в алкоголе порой […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика