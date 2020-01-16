Путин утвердил новую должность в Совбезе и назначил на нее Медведева

16.01.2020, 15:58, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин утвердил новую должность заместителя председателя Совета безопасности страны и назначил на нее и.о. премьера Дмитрия Медведева.

Об этом говорится в соответствующем указе главы государства, информирует ТАСС.

В среду президент РФ Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева и предложил в новые премьеры главу ФНС 53-летнего Михаила Мишустина.



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