Путин утвердил новую должность в Совбезе и назначил на нее Медведева

Президент РФ Владимир Путин утвердил новую должность заместителя председателя Совета безопасности страны и назначил на нее и.о. премьера Дмитрия Медведева.
Об этом говорится в соответствующем указе главы государства, информирует ТАСС.
В среду президент РФ Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева и предложил в новые премьеры главу ФНС 53-летнего Михаила Мишустина.
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