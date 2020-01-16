Госдума поддержала назначение Мишустина на пост премьера

Госдума поддержала назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра России, сообщает «Интерфакс».

41 депутат воздержался. Ранее о планах не голосовать за эту кандидатуру заявлял лидер думских коммунистов Геннадий Зюганов.

На заседании фракция «Единая Россия» в Госдуме обратилась к Мишустину с просьбой учесть позитивную оценку депутатами-«единороссами» работы некоторых членов правительства. «Мы позитивно оцениваем работу заместителей председателя правительства Татьяны Голиковой, Дмитрия Козака, Алексея Гордеева», — сказал вице-спикер Госдумы, глава фракции «единороссов» Сергей Неверов.

Неверов также отметил: «Как заместитель председателя Госдумы, курирующий работу аграрного комитета, хочу высказаться о позитивной работе Дмитрия Патрушева — министра сельского хозяйства».

15 января президент Владимир Путин принял отставку правительства во главе с Дмитрием Медведевым и предложил Мишустину занять пост премьера.

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