Госдума поддержала назначение Мишустина на пост премьера

Госдума поддержала назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра России, сообщает «Интерфакс».
41 депутат воздержался. Ранее о планах не голосовать за эту кандидатуру заявлял лидер думских коммунистов Геннадий Зюганов.
На заседании фракция «Единая Россия» в Госдуме обратилась к Мишустину с просьбой учесть позитивную оценку депутатами-«единороссами» работы некоторых членов правительства. «Мы позитивно оцениваем работу заместителей председателя правительства Татьяны Голиковой, Дмитрия Козака, Алексея Гордеева», — сказал вице-спикер Госдумы, глава фракции «единороссов» Сергей Неверов.
Неверов также отметил: «Как заместитель председателя Госдумы, курирующий работу аграрного комитета, хочу высказаться о позитивной работе Дмитрия Патрушева — министра сельского хозяйства».
15 января президент Владимир Путин принял отставку правительства во главе с Дмитрием Медведевым и предложил Мишустину занять пост премьера.
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