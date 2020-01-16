Турция начинает вводить войска в Ливию для поддержки международно признанного правительства в Триполи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Мы отправляем наши войска, чтобы обеспечить сохранения законного правительства в Ливии и стабильности на юге региона. Учитывая, что ситуация выходит за пределы границ безопасности, Турция намерена мобилизовать все необходимые средства», — заявил он.

На прошлой неделе Турция и РФ призвали противоборствующие стороны Ливии объявить о прекращении огня. Однако, несмотря на переговоры в Москве, направленные на прекращение многомесячной кампании Халифы Хафтара по захвату ливийской столицы, стороны не смогли достичь соглашения.

Ранее правительство национального согласия Ливии под руководством Файеза Сарраджа объявило о прекращении огня на западе страны спустя несколько часов после аналогичного заявления Ливийской национальной армии и ее главы маршала Халифы Хафтара.

На данный момент в Ливии установилось двоевластие. Там функционирует признанное ООН правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сарраджем со штаб-квартирой в Триполи и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар. Он с апреля 2019 года ведет наступление на Триполи.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент РФ Владимир Путин провел по телефону беседу с председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Политики обменялись мнениями по актуальным международным проблемам, обсудили ливийский кризис, в том числе в контексте подготовки к международной конференции по Ливии в Берлине, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля. При обсуждении Ирана стороны подтвердили важность продолжения работы по сохранению Совместного […]