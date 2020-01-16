Турция начинает вводить войска в Ливию для поддержки международно признанного правительства в Триполи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
«Мы отправляем наши войска, чтобы обеспечить сохранения законного правительства в Ливии и стабильности на юге региона. Учитывая, что ситуация выходит за пределы границ безопасности, Турция намерена мобилизовать все необходимые средства», — заявил он.
На прошлой неделе Турция и РФ призвали противоборствующие стороны Ливии объявить о прекращении огня. Однако, несмотря на переговоры в Москве, направленные на прекращение многомесячной кампании Халифы Хафтара по захвату ливийской столицы, стороны не смогли достичь соглашения.
Ранее правительство национального согласия Ливии под руководством Файеза Сарраджа объявило о прекращении огня на западе страны спустя несколько часов после аналогичного заявления Ливийской национальной армии и ее главы маршала Халифы Хафтара.
На данный момент в Ливии установилось двоевластие. Там функционирует признанное ООН правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сарраджем со штаб-квартирой в Триполи и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар. Он с апреля 2019 года ведет наступление на Триполи.
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