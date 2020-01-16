Буду рожать: 13-летняя школьница забеременела от ученика 4 класса

Родители и беременная ученица 7 класса отказались от аборта.

В Красноярском крае произошел экстраординарный случай. Ученица 7 класса забеременела от 10-летнего мальчика. Врачи поставили срок беременности семь недель (почти два месяца). При этом и родители девочки, и сама школьница написали отказ от аборта. Школьница твердо заявила, что будет рожать. Примечательно, что оба будущих родителя поставили в соцсетях статус – «в гражданском браке».

Как удалось выяснить «КП-Красноярск», школа и врачи поставили правоохранительные органы и социальную службу в известность. Правда, в учебном заведении хоть и расстроились, что из ряда вон выходящий случай произошел у них, но с облегчением добавляют, что мальчик учится в другой школе. Руководство школы сообщило изданию, что ребенку окажут всяческую поддержку. Но не скрывают, что у девочки очень трудный характер, практически неуправляема, прогуливает уроки и плохо учится. Выяснилось также, что семья два года назад была поставлена на учет, определив как «социально так как посчитав ее положение социально опасным: у мамы девочки онкология, а отцу тяжело тянуть на себе больную жену и трех детей. Соцработники каждый месяц проверяют семью: все одеты, обуты, никто не терроризирует детей. Все дело в самой школьнице с ее непоседливым характером.

Примечательно, что врач-педиатр Николай Скоробогатов, сомневается, что 13-летняя девочка могла забеременеть от 10-летнего ребенка. Он назвал такую возможность 50/50. При этом доктор не исключает, что «залет» произошел от другого человека, а на мальчика просто указали. Несколько лет назад аналогичная история произошла в Башкирии. Однако у школьницы случился роман с 26-летним парнем, от которого она забеременела.

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