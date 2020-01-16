Стрелок, открывший стрельбу в суде, оказался пострадавшим от «новокузецкой Кущевки»

Артем Пакалев пострадал от наглого соседа, а суды и полиция не разобралась в сути конфликта.

Страшная трагедия произошла в суде Новокузнецка. Житель села Кузедеева Новокузнецкого городского округа Артём Пакалов 16 января явился в суд с оружием и начал стрелять. Сначала житель выстрелил в судебного пристава, который пытался не пустить его с оружием в здание. Жертвой второго выстрела оказалась женщина, которая находилась здесь в качестве свидетеля. В результате от рук стрелка пристав погиб, а свидетельница ранена. Бойцы Росгвардии быстро скрутили стрелка, а то неизвестно, сколько жертв могло бы быть. Журналисты «КП-Кемерово» выяснили причины, почему, вроде бы, миролюбимый председатель садоводческого общества Артем Пакалов вдруг схватился за оружие и устроил стрельбу. Выяснилось, что причиной всем стал самый обычный велосипед. Именно из-за него начался конфликт еще в 2018 году между Пакаловым и семьей Чапайкиных, которые переехали в село в 2015 году, но за это время уже успели настроить против себя всех сельчан, фактически превратив село в «новокузнецкую Кущевку». Местные жители признаются, что все семейство Чапайкиных вело себя агрессивно по отношению к людям. Когда сельчане делали им какое-то замечание, в ответ слышали отборную брань. При этом новоселы открыто говорили о своих крутых связях, «где надо», а именно в ФСБ и прокуратуре, давая понять, что с ними лучше не связываться.

В один из августовских дней 2018 года, сын Чапайкиных попросил велосипед о сына Пакалова. Покатался, сломал, в таком виде и вернул. Пакалов предложил Чапайкиным отремонтировать велосипед, но, как обычно, нарвался на брань. А потом и вовсе ситуация приняла неожиданный оборот. Великовозрастный сын Чапайкиных наехал на автомобиле на Пакалова, тот упал на капот и, пытаясь остановить водителя Audi ударил по лобовому стеклу шуруповертом. На тот момент инструмент был у него в руках. Видевшая это супруга Чапайкина позвонила главе семейства. Тот «оседлал» экскаватор и протаранил гараж Пакалова, повредив стоявший там автомобиль. Опять все сопровождалось бранью и угрозами убить Пакалова.

Полицейские составили протокол на Чапайкина – младшего и на Пакалова, посчитав, что тот якобы мешал движению автомобиля. А затем и вовсе обвинили Пакалова в умышленной порче автомобиля Чапайкина. Судья сначала предложил сторонам примириться, но мириться не стали.

Артем Пакалов, который посчитал, что дело ведется необъективно, обратился в ФСБ и прокуратуру. Не добившись справедливости и объективного расследования пострадавший, видимо, потому и взялся за оружие.

В настоящее время СК Кузбасса возбудило в отношение Артема Пакалова уголовное дело по статье «Покушение на убийство». К слову сказать, это не единичный случай, когда люди пытаются бороться с «кущевками». Так, депутаты Партизанского района Приморья голодовкой пытались добиться от прокуратуры проверки своих заявлений о мошеннических операциях с землей районных чиновников.

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