Названо имя заказчика убийства следователя Евгении Шишкиной в Подмосковье

Главный обвиняемый по делу находится в Грузии.

Закончено расследование уголовного дела об убийстве следователя Евгении Шишкиной. Заказчиком СК считает Ярослава Сумбаева, хакера, который мстил Шишкиной за расследование дела против него

Как сообщает 16 января канал 360 со ссылкой на Следственный комитет, Сумбаев нанял для воплощения мести в жизнь Ивана Кочеткова. Тот расписал план отхода после совершения преступления и привлек для совершения убийства своего знакомого, Абдулазиза Абдулазизова.

Абдулазизов был пойман в марте 2019 года и во всем сознался. Сумбаева поймали в Грузии, причем по другому уголовному делу. Кочеткова ищут.

Следственный комитет намерен просить Грузию привлечь Сумбаева к ответственности по делу об убийстве Шишкиной.

Следователя управления на транспорте МВД по ЦФО Евгению Шишкину застрелили 10 октября 2018 года в Архангельском Московской области. Пуля попала женщине в шею.

Следствие выяснило, что убийство следователя имеет отношение к делу о хищении и перепродаже миль Aeroflot Bonus, которое она вела. Еще до убийства злоумышленники сожгли автомобиль Шишкиной.

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