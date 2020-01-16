Депутаты Госдумы утвердили кандидатуру премьера

В Госдуме сегодня утвердили нового главу правительства.

383 депутата нижней палаты парламента РФ одобрили кандидатуру нового премьер-министра Михаила Мишустина. Его накануне на пост главы правительства предложил президент России Владимир Путин.

«Терпите», — дал совет Мишустину спикер Госдумы Владимир Володин, предупредив, что уже в апреле депутаты будут заслушивать отчет Михаила Владимировича Мишустина.

Говорил о необходимости выстроить работу с российскими регионами, так как граждане страны должны как можно оперативно получать необходимую поддержку и помощь. Говорилось и о повышении реальных

доходов граждан. Видит необходимость в улучшении предпринимательского климата, особенно для молодежи, которая могла бы себя чувствовать уверенно.

Мишустин пообещал ориентироваться на тесное партнерство с депутатами, если его утвердят. Он назвал хорошей традицией работу в одной команде с депутатами.

Депутаты задали свои вопросы. Так, один из них касался вопроса списания кредитов россиянам. Как бывший налоговик Мишустин признался, что плохо относится к списаниям кредитов в микрофинансовых организациях. Кандидат сказал, что это может обанкротить многих предпринимателей. Другого депутата интересовали майские указы по расходам на науку, повышению зарплат учителям и врачам, которые не выполнили. Намерен ли новый премьер что-то сделать? – напрямую спросил депутат.

«Конечно!» – категорично ответил Мишустин, отметив, что майские указы президента обязательны к исполнению.

Что будете делать для повышения темпов роста экономики и улучшения уровня жизни россиян, допытывался другой народный избранник. Мишустин перечислил, что необходимо будет сделать: стимулировать рост инвестиции, вернуть утраченное доверие между властью и бизнесом, поговорить, что мешает, что реально сдерживает рост зарплат, качество реализации нацпроектов и тратить деньги ФНБ в инфраструктуру. «Это пока то, что на сегодняшний день считаю важным», — подчеркнул Мишустин.

Медленное осуществление национальных проектов кандидат в премьеры объяснил недостаточным объемом финансов, с имеющимися средствами сделать это быстро не получится. Также он считает необходимым убрать лишнюю бюрократизацию, масштабировать уже имеющиеся положительные примеры в регионах, обеспечить диалог с людьми.

Зюганов сразу сказал, что перед Мишустиным стоит трудная задача и предложил изучить программу КПРФ. Одно дело собирать деньги, другое производить товар. Сегодня 64% — это налоги и 10% – зарплата, уточнил Зюганов, призвав «расшивать» эту формулу. Выступил против ЕГЭ, поскольку считает, что страна с ним никуда не двинется. Армия вера и семья подвергается нападкам, надо на это обратить внимание.

Зюганов заявил, что воздерживаются, подождут и посмотрят на

линию, которую новый премьер выберет.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал товарищеские советы Мишустину. Один — никогда не говорить «нет» — не буду, не пройдет, не получится, «говорите всегда “да». Потребовал от кандидата прекратить помогать Европе. «Мы вас поддержим!» – заключил Владимир Вольфович.

Сергей Неверов (фракция «Единая Россия») сообщил о единогласной поддержке кандидатуры Путина. Призвал всех депутатов поддержать Мишустина.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов сказал кандидату, что депутаты готовы разделить ответственность с правительством.

Решение принято: “за” 383, “против” — нет, “воздержалось” — 41. Ранее сообщалось, что глава государства Владимир Путин предложил кандидатом в премьер-министры возглавлявшему налоговое ведомство Мишустину.

Фото: ТАСС

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