Эрдоган объявил об отправке военных в Ливию

16.01.2020, 15:51, Новости дня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара отправляет военных в Ливию, чтобы поддержать силы Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа.

«Турция направляет в Ливию военных, чтобы поддержать стабильность легитимного ливийского правительства», – передает слова Эрдогана ТАСС.

В понедельник в Москве состоялись переговоры по ситуации в Ливии. Стороны конфликта не смогли прийти к согласию, глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар отказался подписывать итоговый документ. Позднее Москва назвала причину такого решения Хафтара.

После отъезда Хафтара из Москвы на юге Триполи возобновились бои.

Эрдоган пообещал преподать Хафтару урок.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о прошедших в Москве переговорах.



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