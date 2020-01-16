Блогеры высмеяли перепевшую хит Билли Айлиш Елену Малышеву

В Сети высмеяли попытку ведущей программы «Жить здорово!» Елены Малышевой напеть хит известной американской исполнительницы Билли Айлиш.
Выпуск передачи вышел в эфир еще в ноябре, однако пользователи Сети обратили на него внимание лишь в январе. В студию к Малышевой пришел молодой человек, который ранее лечился от синдрома Туретта. Ранее этот недуг был и у певицы Билли Айлиш.
«Какой красивый мальчик. Совсем другой», – оценила гостя телеведущая, а затем спросила у молодого человека, как тот относится к творчеству американской исполнительницы.
Затем Малышева попыталась напеть один из самых популярных хитов американской певицы – песню Bad Guy.
«Хорошая», – отметил молодой человек.
«Хорошая. Мне тоже нравится», – поддержала его Елена Малышева.
Пользователи соцсетей не оценили попытку ведущей напеть популярную композицию.
«Думал, она инсульт поймала», – прокомментировал Yaroslav Zakhlenyuk на YouTube.
«Лена, жги дальше. Скоро танцевать начнет», – призвал Дмитрий Вержбицкий.
«Что это было», – удивился Babadook.
«А будет 10-ти часовая версия трека?», – пошутила Анна Афанасьева.
Также в Сети начали появляться видеомонтажи, высмеивающие случай на передаче. В частности, на YouTube-канале SUPER_VHS_PLUS появился ролик, в котором указывается, что Малышева перепутала мотив хита Айлиш с композицией диджея Gesaffelstein.
Билли Айлиш – 18-летняя американская певица и автор песен. В 2019 году ее признали самой популярной исполнительницей у россиян.
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