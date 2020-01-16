Любитель хоккея и новых технологий — France 24 о кандидате в премьеры России

«Технократ, который любит новые технологии», человек без политического веса и идеологической окраски — именно так о кандидате в премьер-министры РФ Михаиле Мишустине отзываются эксперты, пишет France 24. И хотя это назначение было неожиданным, отторжения оно не вызывает, уверяют в российском парламенте.



Reuters

Владимир Путин предложил кандидатуру нового премьер-министра России, после того как правительство Дмитрия Медведева отправилось в отставку. Этим человеком стал глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, известный своей неизвестностью, не имеющий никакого политического веса, как пишет на своём сайте France 24.

Из главы налоговой службы он станет главой правительства. Мишустину 53 года, и он, как и Путин, любит хоккей, пишет журналист. Он называет его «технократом, любящим новые технологии», но отмечает, что он остаётся за пределами российских политических кругов. Как рассказал корреспондент телеканала, назначение такого малоизвестного политика второго ранга стало неожиданностью, и комментаторы называли иные имена, в том числе Сергея Собянина.

Мишустин — инженер и экономист по образованию, и в российских СМИ его представляют как эффективного слугу государства, создателя «лучшей системы сбора налогов в мире». Судя по отчётам встреч его с Путиным, тот его деятельность хвалил.

Мишустин женат, и у него трое детей. В администрацию он попал ещё в 1998 году, занимал сначала пост вице-министра по налогам. Два года он занимался частным сектором, возглавлял инвестиционный фонд, а затем в 2010 году получил назначение на должность главы ФНС, чтобы модернизировать систему. Мишустин выступает за перевод экономики на цифровую основу, и он стоял у истоков создания единой базы данных, чтобы увеличить эффективность системы сбора налогов.

И хотя это неожиданное назначение, отторжение оно не вызывает, на Мишустина есть большие надежды, приводит автор статьи слова заместитель председателя Совета Федерации Ильи Умаханова.

Российский политолог Екатерина Шульман отметила, что Мишустин — фигура идеологически нейтральная. И прежде Путин уже назначал в правительство людей малоизвестных широкой публике — как Михаила Фрадкова в 2004.

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