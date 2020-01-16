Суд отменил штраф дизайнеру Коновалову, которому во время задержания полицейские сломали ногу

Мосгорсуд отменил штраф дизайнеру Константину Коновалову за акцию 27 июля, во время задержания на которой полицейские сломали ему ногу. Дело возвращено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, сообщил адвокат «Апологии протеста» Федор Сирош.
Утром 27 июля Коновалов, по его словам, совершал пробежку по Тверской улице. Там полиция и Росгвардия готовились к силовому разгону людей, которые могли выйти с мирными протестами к зданию мэрии. Хотя акция была назначена на час дня, а Коновалов занимался спортом утром, за три часа до начала акции силовики жестко задержали его и уложили на асфальт.
Во время задержания один из силовиков наступил ногой на ногу дизайнеру и сломал ему кость. Врачи диагностировали перелом внутреннего мыщелка большеберцовой кости. Коновалов несколько месяцев был вынужден передвигаться на костылях и в гипсе и проходить сложную реабилитацию.
По информации «Медузы», ногу дизайнеру сломал командир отделения 2-го оперативного полка московской полиции Александр Журавлев.
17 сентября суд оштрафовал Коновалова на 10 тысяч рублей, признав его виновным в нарушении порядка проведения митинга.
Дизайнер обратился в Следственный комитет с просьбой проверить задерживавших его полицейских, но ведомство не нашло оснований возбуждать уголовное дело о превышении должностных полномочий.
Так называемое «московское дело» было заведено после массовых протестов в Москве в июле и августе 2019 года, когда к выборам в Мосгордуму не были допущены около двух десятков независимых кандидатов. Следствие и власти Москвы пытались доказать, что во время протестов произошли массовые беспорядки, и завели уголовные дела об участии в беспорядках или нападении на полицейских более чем на полтора десятка человек.
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