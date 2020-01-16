Под Петербургом во время занятий плаванием захлебнулся ребенок

В Ленинградской области в бассейне спортивно-оздоровительного комплекса «Олимп» захлебнулся ребенок. Сейчас пострадавший находится в коме.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Кроме того, по подозрению в совершении преступления задержан 24-летний мужчина, проводивший занятия с детьми, а также тренер спортивной школы по гребному слалому, пишет FlashNord.
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Последнее: Председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов заявил, что борьба с коррупцией в ведомстве – одна из его основных задач. Об этом он написал на своей странице в Facebook 16 января. «Решительная борьба с коррупцией – одна из главных задач, которая была поставлена перед каждым налоговиком с момента, когда я возглавил вновь ГНС. Мы создаем новую налоговую, которая станет удобным […]
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