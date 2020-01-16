Мишустин пообещал представить новый состав правительства в ближайшее время

Кандидат на должность премьера Михаил Мишустин по итогам заседания Госдумы заявил, что в скором времени представит новый состав правительства.
«Я думаю, что такое понимание возникнет в ближайшие дни. Мы консультировались сегодня со всеми фракциями. Как только это [понимание] появится, мы об этом скажем», – сказал Мишустин, передает ТАСС.
Он добавил, что планирует представить президенту список кандидатов на посты в новом кабинете министров в «ближайшее время».
Ранее в четверг Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на должность премьера.
До этого кандидатуру Мишустина на пост премьера поддержали «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия». КПРФ приняла решение воздержаться от голосования.
В среду президент РФ Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева и предложил в новые премьеры главу ФНС 53-летнего Михаила Мишустина. Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Путин выбрал политика, чье имя не фигурировало в большинстве списков вероятных претендентов на эту должность.
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