«Суперджет» экстренно сел на недостроенной ВПП в Домодедово

16.01.2020, 15:37, Новости дня

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Ираэро» экстренно сел на строящуюся ВПП в Домодедово, сообщил источник.

Никто не пострадал, передает «Интерфакса».



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