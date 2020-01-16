«Суперджет» экстренно сел на недостроенной ВПП в Домодедово

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Ираэро» экстренно сел на строящуюся ВПП в Домодедово, сообщил источник.
Никто не пострадал, передает «Интерфакса».
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Последнее: 1. После истории с убийством иранского генерала, в ходе которого американцы убили также ещё и ряд случайно оказавшихся рядом иракских граждан, правительство оккупированной Вашингтоном страны потребовало вывести американские вооружённые силы со своей территории. Ирак – суверенное государство и, в кавычках, «союзник США». Однако американцы не торопятся выводить войска. Почему – объясняет Иван Данилов: https://ria.ru/20200113/1563339983.html В […]
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