Скандалы: Миллиард в мышеловке

Как распределяются деньги организаторами лотерей «Столото» и насколько велик шанс разбогатеть, выиграв в лотерею

В самом начале 2020 года государственный организатор лотерей «Столото» сообщил о рекордном в истории страны выигрыше – 1 миллиард рублей. Эта фантастическая сумма уже не на шутку всколыхнула объёмы продаж лотерейных билетов – раскупаются все последние тиражи. Почему к рекордному выигрышу есть вопросы, как распределяются деньги в этом бизнесе и насколько велик шанс разбогатеть, выиграв в лотерею?

В начале года потрясающая история жительницы Подмосковья Надежды Бартош не оставила равнодушными очень многих. Выигрыш в 1 миллиард рублей – это абсолютный рекорд для российских лотерей. На сайте государственного организатора этих азартных мероприятий, компании «Столото», имя Надежды Бартош идёт первым в списке счастливчиков.

Многим запомнилась и удивительная история того, как был куплен счастливый билет – на последних минутах работы торгового центра в Одинцово 13 декабря. Всего Надежда Бартош вместе со своими детьми купила три билета. Затем они были подарены женщине её дочерью на день рождения 31 декабря, а уже 1 января Бартош выиграла в новогоднем тираже «Русского лото», в котором принимали участие более 53 миллионов билетов.

Изначально СМИ сообщали, что рекордная сумма в истории лотерей отошла к скромной жительнице Подмосковья, однако затем пресса стала раскручивать версию о том, что Бартош – далеко не бедный человек, является учредителем рыбного бизнеса, а её сын владеет рыбным хозяйством в Тверской области.

Зигзаг удачи Надежды Бартош и армянские «хвосты» владельца «Столото»

1 января страна ещё не знала имя победителя новогоднего розыгрыша «Русского лото». «Столото» разослала по СМИ пресс-релиз, в котором заявила о выигрыше одного из билетов, купленных в Москве или Московской области, а также о том, что победитель пока не обращался за выигрышем.

3 января дочь Надежды Бартош проверила результаты розыгрыша и не поверила своим глазам. Затем она перепроверила итоги несколько раз, а также попросила сделать это мать и брата. Выигравший билет был одним из порядка десяти билетов новогоднего розыгрыша, купленных ранее Надеждой Бартош, однако миллиард выиграл тот, который был подарен дочерью и сыном. По словам самой Надежды, она попросила купить ей этот билет в качестве подарка на день рождения.

9 января семья Бартош уже была в лотерейном центре «Столото», где оформила выигрыш. По словам победительницы, осознание невероятной удачи пришло к ней лишь тогда. Бартош продолжит развивать семейный бизнес, а на выигранные деньги намерена также купить себе украшение на память.

Однако именно с этого момента на женщину обрушилась достаточно серьёзная критика. Выяснилось, что семья Бартош ведёт вполне обеспеченную жизнь, уровень которой не соответствует образу скромно проживающей в Подмосковье женщины, позирующей на фото с небольшим букетом цветов на фоне отнюдь не роскошных интерьеров. Такие фотографии буквально сразу стали появляться на страницах многих СМИ.

Сын, Бартош Алексей Алексеевич, владеет под Тверью рыбным хозяйством ООО «Шостка», а сама Надежда Бартош является учредителем ТД «Царский Осётр». Торговый дом, как выяснилось, является эксклюзивным дистрибьютором на территории России продукции компании Caviar Court food processing (Королевство Саудовская Аравия) – зернистой осетровой икры. Основной вид деятельности − оптовая и розничная торговля осетровой икрой. Критики немедленно заподозрили Бартош в сговоре со «Столото» с целью легализации 1 миллиарда рублей. За первым появившимся разоблачением победительницы лотереи стоял телеграм-канал «Медиакиллер».

Эту версию затем опровергал глава Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков. В своём телеграм-канале он назвал расследование «Медиакиллера» «вбросом», а информацию – найденной за пять минут при помощи Google.

А подставляться «Столото» не имеет никакого смысла, тут ведь ровный бизнес длиною в годы, а не казино при овощном магазине. У них обороты на десятки миллиардов и прозрачный бизнес под государственной крышей с 2014 года,

– написал, в частности, Гращенков.

1 миллиард, выигранный Надеждой Бартош, он назвал не такой уж и космической суммой, если учесть, что «Столото» владеет 27 лотереями и ежемесячно делает выплаты победителям на общую сумму 1-2 миллиарда рублей.

В то же время «Медиакиллер» указывал на армянские связи Бартош, которые могут свидетельствовать о вовлечённости в вывод таким экстравагантным способом 1 миллиарда рублей в интересах владельца «Столото» Армена Саркисяна.

Как выглядят эти связи? Ключевыми промежуточными фигурами между Бартош и Саркисяном являются некий Сергей Караогланов и бывший чиновник московской администрации ещё при Юрии Лужкове Иосиф Орджоникидзе.

Караогланов – бывший гендиректор того самого ТД «Царский Осётр», который учредила Бартош. «Медиакиллер» также пишет, что Сергей и Владимир Караоглановы ранее основали ООО «СКВ Интернэшнл». Кроме того, Владимир Караогланов – крупный московский застройщик, генеральный директор ЗАО «Стройсервис». Сергей же занимается военным строительством.

Владимир Караогланов также был членом правления ЗАО «Моспромстрой», которое строило отели в Москве при Лужкове. Куратором «Моспромстроя» был вице-мэр Иосиф Орджоникидзе, который ведал гостиничным и игорным бизнесом в Москве.

Наконец, самое неожиданное состоит в том, что дочь Орджоникидзе по имени Эка – жена владельца «Столото» Армена Саркисяна. По логике, цепь, связывающая Бартош и Саркисяна, замыкается именно в этом месте. На основании этой гипотезы в медиапространстве уже делаются выводы о том, что выигрыш 1 миллиарда – это фикция, а рекордный в истории российских лотерей выигрыш – банальное хищение этой весьма крупной суммы у компании и государства.

Бизнес «Столото»

«Столото» сегодня – это гигант в сфере лотерей в России. Ему принадлежат розыгрыши «Русское лото», «Золотая подкова», «6 из 36», «Гослото», «Жилищная лотерея», а также моментальные лотереи «Рапидо», «Джокер» и ряд других. Однако монополия на лотереи не является частной: с 2014 года монополией обладает государство, а «Столото» находится под крылом Минфина России и Министерства спорта. Деятельность лотерей в нашей стране регулируется Федеральным законом «О лотереях» от 11.11.2003 N 138-ФЗ (последние изменения в него вносились 18.07.2019).

«Столото» продаёт более 500 миллионов лотерейных билетов в год, средний доход победителя составляет 26,5 тысячи рублей, говорится в исследовании, которое ещё в 2018 году провёл по заказу «Столото» институт маркетинговых исследований «ГФК-Русь».

Отметим, что выручка организатора лотерей неуклонно растёт год от года: в 2016 году она составила 24,9 миллиарда рублей, в 2017 году выросла уже до 37,1 миллиарда рублей, в 2018 году достигла 47,7 миллиарда рублей. На сайте компании нет финансовой информации за 2019 год, однако аналитики прогнозируют выход выручки «Столото» на уровень около 60 миллиардов рублей.

«Каждую неделю в нашей стране появляется более 25 новых миллионеров, ежедневно выигрывают свыше 350 тысяч билетов. Более двух миллиардов рублей выплачивается победителям ежемесячно», – говорится на сайте «Столото».

За время своего существования «Столото» перечислила в бюджет более 14,5 миллиарда рублей. Известно и предназначение этих средств – они должны через Минспорта пойти на развитие спорта в России. Разумеется, если растёт выручка «Столото», то это не просто так. С 2016 по 2018 год лотерея впечатляющим образом увеличила долю участников – с 4% жителей России до 27%.

Каким же образом «Столото» зарабатывает деньги, сколько оставляет себе, а сколько – отдаёт государству? И главное: откуда у компании такие внушительные объёмы выручки?

Согласно уже упомянутому закону «О лотереях», а именно статье 10 закона, размер призового фонда лотереи по отношению к выручке от проведения розыгрыша должен составлять не менее 50%. То есть минимум половину от заработанного лотерея обязана разыгрывать. В этой же статье читаем:

«Размер целевых отчислений от лотереи, предусмотренный условиями лотереи, должен составлять 10 процентов от разницы между суммой выручки оператора лотереи от проведения лотереи за отчётный квартал и суммой сформированного в соответствии с условиями лотереи призового фонда за отчётный квартал».

Под «целевыми отчислениями» как раз и понимается та доля, которую «Столото» выплачивает государству. Кстати, это нормативное требование на сайте самого «Столото» по какой-то причине приведёно иначе. На странице правовой информации написано:

Размер целевых отчислений составляет 10% от разницы между суммой выручки оператора от проведения лотерей за отчётный квартал и суммой выплаченных им за отчётный квартал выигрышей.

Напомним, что закон говорит вовсе не о «сумме выплаченных выигрышей», а о «сумме сформированного в соответствии с условиями лотереи призового фонда». То есть закон говорит о призовом фонде целиком, а «Столото» пишет лишь о той части, которая выплачена победителям.

В целом мы имеем картину, при которой 50% своей выручки «Столото», согласно закону, разыгрывает среди участников (если в 2019 году компания зафиксирует, например, 60 миллиардов рублей выручки, то 30 миллиардов будет обязана разыграть в 2020 году), ещё 10% разницы между фондом и выручкой – доля государства, и примерно 40% – деньги, которыми распоряжается сама компания.

Царьград направил «Столото» официальный запрос о распределении оставшейся суммы и документах, которые регулировали бы эту деятельность. На момент написания материала ответ от компании получен не был.

Можно ли выиграть в лотерею?

Между тем эксперты заявляют о самой главной проблеме лотерейного бизнеса – его непрозрачности даже в условиях, когда эта деятельность, по идее, контролируется государством. Эксперт по игорному бизнесу Дмитрий Слободкин рассказал Царьграду, что лотерейный бизнес в России вызывает много вопросов.

«Лотерея у нас называется государственной. Проверять её должно государство. Как и какой орган, какие конкретно полномочные лица проверяют лотерею, тиражи – это вопрос, и очень большой. Надо видеть документ, который определяет порядок, технологию проверки государственной лотереи и всех её тиражей, выплат и выигрышей, розыгрышей и так далее. Если мы этого документа не видим, где чётко написано, кто, как, когда, зачем и сколько проверяет государственную лотерею, то у всех возникает соответствующий вопрос», – сказал он.

Слободкин уверен, что, отчисляя государству лишь небольшой процент от выручки, государственная лотерея не имеет права называться государственной. Вместе с тем эксперт не удивлён ростом продаж лотерейных билетов после выигрыша Надежды Бартош.

Что вы удивляетесь? Рекламная акция такая прошла,

– резюмировал он.

Кандидат психологических наук Александр Невеев в свою очередь напомнил, что «бесплатный сыр бывает только в мышеловке», и предостерёг жителей России от тотальной скупки лотерейных билетов.

«То, что происходит, в психологии хорошо озвучено, называется это каскад доступности. Речь о том, что если случается редкое событие, то именно в силу его редкости о нём очень широко СМИ сообщают, и людям начинает казаться, что это событие, хотя оно уникальное и редкое, но оно рядом, оно доступно», – сказал он.

Невеев отметил, что любая лотерея построена на очень низкой вероятности выигрыша. Возможный размер выигрыша очень велик, но вероятность его очень мала, считает он.

«Если мы вычислим математическое ожидание успеха, то мы увидим, что оно ничтожно. То есть, грубо говоря, шанс выиграть в лотерею – один на миллион. Понятно, что за всю историю такие эпизоды имели место, но это совершенно не означает, что любой, кто покупает лотерейный билет, имеет какие-то адекватные шансы на выигрыш. В общем и целом, лотерея – это прекрасный механизм по вытягиванию денег из населения. И выигрывает от лотереи прежде всего тот, кто эту лотерею создал», – заметил он.

Невеев также полагает, что лотереи – это тот же запрещённый в стране законом игорный бизнес, порождённый обществом потребления. С тем же успехом, по его словам, люди сегодня вовлекаются в любые проекты, которые сулят лёгкую наживу, обретение больших денег – бизнес-тренинги, сомнительные финансовые предприятия и даже секты, построенные на идее успешности и высокого заработка. К этой же категории Невеев отнёс и экстрасенсов, к которым люди идут, чтобы те «наколдовали им большую удачу». Применительно к лотереям многие игроки также верят, что билет нужно покупать, например, с номером рождения дочери, или брать из пачки каждый десятый билет, или три – с разных сторон пачки.

Лотерея – это классический пример игорного бизнеса. Только в игорном бизнесе, если мы говорим о знаменитой рулетке, где 666 чисел, вероятность выигрыша выше, чем в лотерею. То есть лотерея – это казино в квадрате или в кубе. Там выиграть вообще практически нереально,

– сказал Невеев.

Выводы

Суммируя все аспекты, можно сказать, что лотерея сегодня – это большой и эффективный бизнес не только в России, но и в мире. В Испании, например, игроками в лотерею являются около 75% населения страны. С годами подобные высокие показатели вовлечения населения в лотереи становятся нормой для развитых обществ, и перед «Столото» не может не стоять задачи по расширению охвата аудитории, которая будет делать организатору лотерей выручку.

Рекордный в истории выигрыш Надежды Бартош – это замечательная реклама лотереям в России. Гипотеза о выводе таким способом из «Столото» рекордной суммы в интересах владельца или же третьих лиц остаётся гипотезой до тех пор, пока историей этого выигрыша не заинтересуются компетентные органы, а не ресурсы-разоблачители или телеграм-каналы.

Тем не менее, в медиапространстве и среди экспертов продолжают звучать вопросы относительно прозрачности игорного лотерейного бизнеса. Более того, моментальные лотереи с розыгрышем раз в 15 или 25 минут – фактически это тот же игорный бизнес, аналог «однорукого бандита», который просто не запрещён в России в такой форме.

Тем более что среди игроков в лотерею есть не только счастливчики. Большинство – это люди зависимые, порой покупающие сразу много билетов на крупные суммы в тщетной попытке повысить шансы на выигрыш. Даже этот факт – уже очень хороший повод задуматься, прежде чем сделать выбор.

Егор Кучер

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