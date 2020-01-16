Витренко: У меня был отличный стиль жизни, я встречался с партнерами в Швейцарии и США. Работа в «Нафтогазі» для меня стала стрессом

16.01.2020, 15:30, Новости дня

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз України» Юрий Витренко в интервью изданию «ГОРДОН» рассказал, что работа в НАК стала для него стрессом. 

«Я могу для себя оправдать, почему должен ходить по этим красным советским дорожкам: из-за критического момента в жизни моей страны. При том, что я работал в лучших инвестиционных банках мира, работал в фондах частных инвестиций, где моя зарплата и премии были несопоставимы с тем, что я получаю в «Нафтогазі». У меня был отличный стиль жизни, я встречался с партнерами и инвесторами в Швейцарии и США… Честно признаюсь, работа в «Нафтогазі» для меня, и для моей семьи особенно, стала стрессом», – заявил Витренко.

Он добавил, что «давно бы все бросил, если бы знал, что кто-то другой это подхватит, и успешно доведет до конца». 

Витренко: Я лучше разбираюсь в деталях газовой тематики, чем господин Путин. Читайте полный текст интервью

Витренко с 2002 года принимал участие в проекте по разработке стратегии «Нафтогазу». Исполнительным директором НАК он стал в 2018 году.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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