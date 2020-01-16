Путин и Нетаньяху указали на важность исторической правды о событиях Второй мировой войны

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время телефонного разговора подчеркнули важность сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны, информирует пресс-служба Кремля.

В сообщении на сайте Кремля указывается, что в ходе разговора был рассмотрен «ряд актуальных вопросов российско-израильского сотрудничества» в свете запланированного в январе визита Владимира Путина в Израиль «для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв Холокоста».

Отмечается, что «с обеих сторон подчеркнута важность сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны и недопустимость пересмотра ее итогов».

Ранее в четверг депутаты Европарламента заявили о вине СССР в начале Второй мировой войны.

Политолог Александр Рар заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что в Европе пытаются наказать Россию за ХХ век.

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