Игроки «Карпат» отказались тренироваться из-за задолженности по зарплатам, зимний сбор под угрозой срыва – СМИ

Футболисты «Карпат» 15 января отказались проводить общекомандную тренировку из-за трехмесячной задолженности по зарплатам, сообщает сайт FootBoom.

По информации источника, на встрече с руководством клуба в лице исполнительного директора Ростислава Ящишина игроки потребовали заплатить зарплату за два месяца, клуб готов выдать футболистам лишь месячную зарплату.

16 января должна состоятся еще одна встреча между игроками и руководством.

FootBoom пишет, что межсезонные сборы команды находятся под угрозой срыва. Клуб все еще не оплатил перелет и проживание футболистов в Турции.

13 января исполнительный директор «Карпат» Ростислав Ящишин подтвердил информацию о том, что клуб может быть продан.

14 января сайт Tribuna.com писал, что футболисты могут отказаться от тренировок с командой.

В тот же день главный тренер «Карпат» Роман Санжар подтвердил, что у клуба есть внушительные задолженности перед игроками.

После 18 туров чемпионата Украины львовский клуб занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ и имеет в активе 11 очков.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Волгоградский гарнизонный военный суд приговорил рядового Александра Алексеева к лишению свободы сроком на 2 года 6 месяцев в колонии общего режима за избиение сослуживца, сообщили в Главном военном следственном управлении СКР. Военнослужащий войсковой части №65363 рядовой Алексеев «признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 335 УК РФ (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими […]