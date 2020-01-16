Игроки «Карпат» отказались тренироваться из-за задолженности по зарплатам, зимний сбор под угрозой срыва – СМИ

Футболисты «Карпат» 15 января отказались проводить общекомандную тренировку из-за трехмесячной задолженности по зарплатам, сообщает сайт FootBoom.
По информации источника, на встрече с руководством клуба в лице исполнительного директора Ростислава Ящишина игроки потребовали заплатить зарплату за два месяца, клуб готов выдать футболистам лишь месячную зарплату.
16 января должна состоятся еще одна встреча между игроками и руководством.
FootBoom пишет, что межсезонные сборы команды находятся под угрозой срыва. Клуб все еще не оплатил перелет и проживание футболистов в Турции.
13 января исполнительный директор «Карпат» Ростислав Ящишин подтвердил информацию о том, что клуб может быть продан.
14 января сайт Tribuna.com писал, что футболисты могут отказаться от тренировок с командой.
В тот же день главный тренер «Карпат» Роман Санжар подтвердил, что у клуба есть внушительные задолженности перед игроками.
После 18 туров чемпионата Украины львовский клуб занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ и имеет в активе 11 очков.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Волгоградский гарнизонный военный суд приговорил рядового Александра Алексеева к лишению свободы сроком на 2 года 6 месяцев в колонии общего режима за избиение сослуживца, сообщили в Главном военном следственном управлении СКР. Военнослужащий войсковой части №65363 рядовой Алексеев «признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 335 УК РФ (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Дагестане задержали шесть человек, перекрывших дорогу из-за пыток их родственников силовиками / 29 ноября
- В Закарпатской области задержали наркоторговца с опием на 2 млн грн / 13 января
- Суд подтвердил, что видео Караулова о «Майдане в РФ» является «фейковой новостью» / 3 декабря
- В Петербурге толпа молодых людей устроила акцию с фаейрами и нацистскими кричалками / 5 января
- МАУ является единственной компанией, у которой есть задолженность перед «Украерорухом» – глава ведомства / 26 декабря
- Названы сроки передачи флоту АПЛ «Казань» / 9 января
- В ряде областей Украины проведут «тотальный аудит» предприятий, которые рубят лес / 14 января
- Крым пригрозил Украине международным трибуналом / 25 ноября