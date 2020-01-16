Максим Дунаевский готовится к восьмой свадьбе

16.01.2020, 15:30, Разное

После юбилея Максим Дунаевский, 15 января 2020 года отметивший 75-летний юбилей, готовится к восьмой свадьбе. О своем решении знаменитый композитор пояснил в программе «Судьба человека».
Личная жизнь человека складывается по-разному. Если о музыкальном творчестве талантливого сына знаменитого Исаака Дунаевского говорят только в превосходной степени, то его отношение к браку воспринимается не всеми одинаково. Необходимо отметить, что сам маэстро благодарен женщинам в своей судьбе, а дети, рожденные в союзе с ними, не могут пожаловаться на отсутствие внимания и заботы со стороны отца.

О Марине Рождественской, своей седьмой жене, артист говорит как о человеке, которому он благодарен за двадцатилетнюю супружескую жизнь, а также за дочь, недавно закончившую школу. Музыкант не объяснил причину крушения брака. Знаменитость лишь заметил, что «дело не в другой женщине», и сам он не оценивает себя как человека, склонного «на старости лет пуститься во все тяжкие».

Новой супругой Дунаевского станет музыковед по имени Алла, о которой артист говорит как о близком по духу человеке. «Мы третий год вместе», — рассказал композитор.



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