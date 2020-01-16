Путин объяснил главенство Конституции РФ над международными договорами

Международные договоры могут продолжать быть приоритетными в отношении обычных российских законов, но не Конституции страны, сообщил президент Владимир Путин.
Многие государства мира уже давно приняли подобные решения и «без всякого стеснения прописали», что у них действует все, что не противоречит основному закону, сказал президент на встрече с рабочей группой по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию, передает ТАСС.
«Это совсем не значит, что мы уклоняемся от ситуации, когда международный договор имеет приоритетное значение в отношении других законов Российской Федерации. Но только не конституции! Если договор, какой бы то ни было, противоречит конституции, он и заключаться не должен, а если он был заключен, и мы обнаружили, что там есть нарушение конституции, – он не будет действовать на территории Российской Федерации», – подчеркнул Путин.
Ранее глава государства заявил, что прерогативы Госсовета необходимо прописать в Конституции так, чтобы он не стал «второй палатой регионов» наряду с Советом Федерации.
Напомним, Путин в рамках обращения с посланием Федеральному собранию предложил вынести на всероссийское голосование ряд поправок в Конституцию. Для подготовки предложений о поправках в Конституцию Путин создал рабочую группу. В нее вошли представители Совета Федерации, Государственной думы, ученые-правоведы, лидеры общественных объединений, видные деятели искусств и спорта, представители регионов.
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