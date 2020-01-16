Автоновости: «Новая Нива» выйдет в 2023 году и получит вариатор

Слухи о том, что альянс Renault и АвтоВАЗа так или иначе работает над новой моделью, которая могла бы примерить на себя культовое имя, бродят уже давно. Очередная их порция обещает «новой Ниве» кроссоверную платформу, которую доработают с прицелом на суровые внедорожные характеристики.

В основу новой модели планируется положить платформу CMF B-LS SUV с поперечным расположением двигателя и муфтой в приводе задней оси – об этом сообщает издание Drom.Ru со ссылкой на собственные источники. Под сложным обозначением подразумевается, возможно, очередная эволюция "тележки" B0, на которой сейчас основаны все бюджетные модели Renault – но при этом "новая Нива" не станет, допустим, клоном "Дастера".

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Дело в том, что специально для будущей новинки якобы разрабатывается собственная трансмиссия, предусматривающая возможность применения понижающей передачи – ее "встроят" в механическую коробку. Но при этом вседорожник получит и двухпедальную версию, которой обещают вариатор. А прочим моделям, которые могут построить на этой же платформе – некоему совершенно новому "Датсуну" и следующему поколению Lada X-Ray – такой трансмиссии не достанется.

Появиться на свет новинка, еще не имеющая официального имени, должна к 2023 году. А вот какая судьба ждет после этого момента те "нивы", которые уже имеются в распоряжении АвтоВАЗа – Lada 4×4 и Chevrolet Niva – пока неизвестно, хотя теоретически ничего не мешает заводу выпускать все три внедорожника параллельно, разведя их по разным ценовым нишам.

Концепт Lada 4×4 Vision на автосалоне ММАС-2018

Lada 4×4, она же "старая Нива", останется самым доступным предложением, а недавний рестайлинг – последней глубокой модернизацией в ее биографии, так как прочие серьезные доработки заводу просто невыгодны. Лишат модель даже ранее обещанной фронтальной подушки. Что касается снова ставшей собственностью АвтоВАЗа Chevrolet Niva, ее ждет символический рестайлинг: с переходом под юрисдикцию бренда Lada модель получит новую внешность в фирменном X-стиле. И на этом, очевидно, изменения будут исчерпаны.

Производство внедорожника с завода GM-АвтоВАЗ "переедет" на одну из ниток основного тольяттинского конвейера, а высвободившиеся мощности загрузят выпуском машин, сборкой которых сейчас занимается российский завод Renault. Завершить этот процесс планируется в 2022 году.

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