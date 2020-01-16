Гаджеты: Характеристики электродвигателя Mazda MX-30 искусственно ограничены для сходства с традиционными ДВС



Распространение электромобилей становится неотвратимым фактом, вынуждающим известных автопроизводителей уделять внимание разработке транспортных средств использующих электроэнергию. Однако некоторые компании при этом используют аргументацию и технические приемы, снижающие эффективность инновационного транспорта и фактически рекламирующего традиционные двигатели внутреннего сгорания. Характерным примером является электромобиль Mazda MX-30, представленный в конце прошлого года и имеющую крайне слабую аккумуляторную батарею емкостью 35,5 кВтч.

В декабре 2019 года, во время прохождения тестовых испытаний в Португалии глава исследовательского подразделения Mazda в Европе, обосновал крайне малый ресурс автономного хода автомобиля MX-30 — защитой окружающей среды. Действительно по автономной работе MX-30 (210 км по циклу WLTP)уступает всем электромобилям, в том числе и базовой Tesla Model 3. Разработчики заявили, что электромобили с длительным пробегом в процессе эксплуатации (зарядке, производстве и утилизации аккумуляторов) наносят природе вред сопоставимый с воздействием дизельного двигателя.

При этом инженеры сделали еще одно ограничение: уменьшили искусственно крутящий момент в MX-30. Аргументация такого шага также вызывает вопросы. Разработчики заявляют, что такое ограничение поможет водителям с многомесячным стажем работы с автомобилями на ДВС, безболезненно перейти на электрокары, имеющие высокую динамику при старте. Такое утверждение весьма сомнительное, тем более, что другие автопроизводители решили эту проблему при помощи программы, введя несколько режимов работы двигателя Eco, Normal, Sport, позволяющие регулировать мощность простым нажатием кнопки.

Технические характеристики одномоторного электрокара Mazda MX-30 весьма скромные: мощность двигателя всего 105 кВт (142 л.с.) и крутящим моментом всего 264 Нм, что позволяет разогнать машину до 100 км/ч за 9 секунд. Такая величина подходит для авто работающих на бензиновых и ли дизельных двигателях, но не соизмерима с электромобилями. Так модель Tesla Model 3, также оснащенная одним электромотором получает крутящий момент 450 Нм, при мощности двигателя 250 кВт (340 л.с.), способна разогнаться до скорости 100 км/ч за 5,6 сек.

Представители Mazda заявили, что никогда не будет предлагать электромобиль с «большой емкостью батареи», и планирует создать гибридную версию MX-30.

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