Медики назвали правила купания на Крещение в ночь с 18 на 19 января. При разумном следовании традициям человек избежит заболевания и благополучно пройдет обряд очищения.

В первую очередь доктора предупреждают о недопустимости экстремальных испытаний при наличии целого ряда нарушений в здоровье. К ним относятся воспалительные процессы не только верхних дыхательных путей, но и любых внутренних органов, сердечно-сосудистые недуги, заболевания ЖКТ и некоторые другие. Крещенские праздники часто осложняют работу спасательных служб, если люди используют для погружения в ледяную воду неподготовленные для этого места. Глубина огражденной купели не должна превышать средний рост человека и иметь безопасное дно.

Категорически нельзя прибегать к «разогреву» алкоголем из-за негативных последствий для здоровья. Вместо этого нужно сделать легкую зарядку или просто попрыгать на месте, усиливая кровоток и согревая кожный покров. Не следует слишком переусердствовать, тело не должно быть потным, так как резкая смена температуры крайне нежелательна.



Троекратное погружение в воду с головой допустимо для опытных «моржей». Новичкам же, особенно если дорога домой будет долгой и в общественном транспорте, не стоит этого делать из-за риска простудиться. Опытные купальщики не советуют долго находится в воде. Задержавшись под воздействием эндорфинов, человек подвергает опасности своё здоровье.

Необходимо также подумать об одежде во время купания и после него. Обязательно наличие полотенца для растирания тела. Предотвратить скольжение на льду помогут шерстяные носки, некоторые в них и окунаются. Среди необходимых правил есть и требование переодеться в сухое белье и выпить согревающий напиток. Ни в коем случае нельзя принуждать человека, крещенское купание — дело добровольное, священники советуют входить в воду с молитвой или простым обращением к Богу за помощью в поддержании здоровья.

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