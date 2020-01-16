Смарт-часы Fitbit смогут определять уровень насыщения кислородом крови SpO2

После обновления программного обеспечения смарт-часы Fitbit смогут определять уровень насыщения кислородом крови. Следует отметить, что функционала SpO2 нет даже у мегапопулярных Apple Watch.

На рынке в сфере официальной поддержки приложений «умные» часы Versa и Fitbit Ionic не лидируют. Однако у них имеется внушительный список инструментов, позволяющих пользователю мониторить свою работоспособность. Разработчики подчеркивают, что новая возможность SpO2 не имеет ничего общего с VO2 max, с помощью которой определяется максимальный уровень потребления кислорода. На смарт-часах эта функция есть уже давно.

С помощью SpO2 можно посмотреть график колебания уровня насыщения кислородом крови во время сна. Функционал позволит выявить «большие колебания», которые могут говорить о значительных проблемах с дыханием. Но разработчики Fitbit подчеркивают, что показатель носит только оценочный характер и не претендует на стопроцентную точность. На данный момент функция SpO2 доступна в смарт-часах Ionic и Versa, а также трекере активности Charge 3.

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