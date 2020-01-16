Путин призвал не делать из Госсовета второй Совет Федерации

Президент Владимир Путин заявил, что прерогативы Госсовета необходимо прописать в Конституции так, чтобы он не стал «второй палатой регионов» наряду с Советом Федерации.
Президент в ходе встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию подчеркнул, что Совет Федерации был и остается палатой регионов, передает ТАСС.
«Здесь нам тоже нужно очень аккуратно действовать, нельзя создать вторую палату регионов, это тонкая работа, очень внимательно мы должны отнестись к тому, как мы пропишем в основном законе Государственный совет, его прерогативы и так далее», – отметил он.
Напомним, Путин в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию предложил вынести на всероссийское голосование ряд поправок в Конституцию. Для подготовки предложений о поправках в Конституцию Путин создал рабочую группу. В нее вошли представители Совета Федерации, Государственной думы, ученые-правоведы, лидеры общественных объединений, видные деятели искусств и спорта, представители регионов.
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