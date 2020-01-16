Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

Министр внутренних дел Коми, генерал-майор полиции Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«По материалам республиканского УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении министра внутренних дел по республике Коми, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», – сообщили в СК, передает РИА «Новости».

Юрист фонда «Общественный вердикт» Эрнест Мезак подтвердил изданию «Комсомольская правда – Коми» задержание главы МВД региона, генерал-майора полиции Виктора Половникова. По некоторым данным, его обвиняют в получении многомиллионной взятки.

По информации на сайте МВД по Коми, Половников возглавляет ведомство с мая 2015 года. До этого он несколько лет занимал должность заместителя начальника ГУ МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу.





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