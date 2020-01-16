Инфраструктура для введения рынка земли в Украине готова – замминистра экономики

Инфраструктура для открытия рынка земли в Украине готова. Об этом сообщил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий в Facebook 15 января.

«Инфраструктура для внедрения рынка земли на сегодня более чем готова, а до открытия рынка – 1 октября – мы уже окончательно завершим подготовку. Введение системы геопространственных данных сэкономит государству 150 млн грн. Кроме того, до 1 августа все земли государственной собственности будут внесены в кадастр», – сказал он.

По словам Высоцкого, в госсобственности находится не 10 мл га земель, а семь. Также на карты внесут «белые пятна», как, например, неунаследованное наследство, чтобы у общин были актуальные данные.

Стан інвентаризації земель Інфраструктура для запровадження ринку землі станом на сьогодні більш ніж готова, а з початку відкриття обігу — 1 жовтня — ми вже остаточно завершимо підготовку. Запровадження системи геопросторових даних зекономить державі 150 млн грн.Крім того, до 1 серпня всі землі державної власності будуть внесені до кадастру. Сьогодні ми вже побачили, що їх не 10 млн га, а 7 млн га. Білі прями, на кшталт, невитрубуваних паїв, неуспадкованої спадщини та карти паювання будуть теж внесені. Нарешті у кожної громади з'явиться актуальні дані. Posted by Taras Vysotskyi / Тарас Висоцький on Kolmapäev, 15. jaanuar 2020

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения» авторства депутатов от «Слуги народа». Документ не поддержали парламентские фракции «Батьківщина», «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Европейская солидарность», «Голос», а также депутатская группа «За майбутнє».

Ко второму чтению к законопроекту подали 4018 поправок. Нардепы предлагают разрешить продажу земли иностранцам только после референдума, установить лимит концентрации не более 10 тыс. га в одни руки (кроме банков и кредитных учреждений), разрешить только безналичный расчет при покупке земли и другое.

Проект закона предусматривает, что рынок земли заработает с 1 октября 2020 года.

Согласно опросу, который Киевский международный институт социологии проводил в конце ноября 2019 года, введение рынка земли поддерживает 22% украинцев, против – 59%.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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